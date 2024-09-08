Парамедики полиции Донецкой области спасают пострадавших после атак на Константиновку и Катериновку

Парамедики полиции Донецкой области Фото: скриншот с видео

Парамедики полиции Донецкой области помогали людям после ударов российских оккупантов по Константиновке и Катериновке. В результате атаки врага погибли три человека, шестеро — получили ранения.

Видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram в воскресенье, 8 сентября.

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Российские оккупанты 7 сентября атаковали Константиновку. Враг убил трех человек, еще четверо получили осколочные ранения.

Через несколько часов противник накрыл из ствольной артиллерии Катериновку. Травмы получили две женщины — 61 и 74 лет.

"Полицейские-парамедики оказали раненым помощь и эвакуировали в больницу", — говорится в сообщении.