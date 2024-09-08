Парамедики поліції Донецької області рятують постраждалих після атак на Костянтинівку та Катеринівку

Парамедики поліції Донецької області. Фото: скриншот з відео

Парамедики поліції Донецької області допомагали людям після ударів російських окупантів по Костянтинівці та Катеринівці. Внаслідок атаки ворога загинуло троє людей, шестеро — отримали поранення.

Відео опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram у неділю, 8 вересня.

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Російські окупанти 7 вересня атакували Костянтинівку. Ворог вбив трьох людей, ще четверо отримали осколкові поранення.

Через декілька годин противник накрив зі ствольної артилерії Катеринівку. Травм зазнали дві жінки — 61 та 74 років.

"Поліцейські-парамедики надали пораненим допомогу та евакуювали до лікарні", — йдеться у повідомленні.