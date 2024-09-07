МВС України показало відео як поліція евакуює дітей з Донеччини

Одна з дівчаток, яких евакуювала поліція з Донеччини. Фото: скриншот

Поліцейські евакуювали з міста Гірник Покровського району Донецької області багатодітні родини з дітьми. Евакуація неповнолітніх проходила ледь не під ударами російських дронів.

Кадри порятунку дітей показали у Міністерстві внутрішніх справ України у суботу, 7 вересня.

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Як стало відомо, екіпаж поліції вивіз фактично з лінії фронту дві родини: чотирирічну Віолетту з її мамою та ще одну багатодітну родину, в якій виховують п'ятьох дітей.

"Місто постійно під артобстрілами, раз на тиждень авіаудар по околицях, або по місту. А тепер на місто налітають дрони", — сказав офіцер поліції Костянтин Туницький.

Під час зборів над евакуаційними авто завис російський дрон, який щосекунди міг завдати удару.

Людей, як зауважили правоохоронці, вдалося безпечно вивести. Наразі життю дітей та батьків загрози немає.