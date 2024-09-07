МВД Украины показало видео как полиция эвакуирует детей из Донецкой области

Одна из девочек, которых эвакуировала полиция из Донецкой области. Фото: скриншот

Полицейские эвакуировали из города Горняк Покровского района Донецкой области многодетные семьи с детьми. Эвакуация несовершеннолетних проходила чуть ли не под ударами русских дронов.

Кадры спасения детей показали в Министерстве внутренних дел в субботу, 7 сентября.

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Экипаж полиции вывез фактически с линии фронта две семьи: четырехлетнюю Виолетту с ее мамой и еще одну многодетную семью, в которой воспитывают пятерых детей.

"Город постоянно под артобстрелами, раз в неделю авиаудар по окрестностям или по городу. А теперь на город налетают дроны", — сказал офицер полиции Константин Туницкий.

Во время сборов над эвакуационными авто завис российский дрон, который ежесекундно мог нанести удар.

Людей, как отметили правоохранители, удалось вывести безопасно. В настоящее время жизни детей и родителей угрозы нет.