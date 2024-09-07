МВД Украины показало видео как полиция эвакуирует детей из Донецкой области

В полиции показали кадры эвакуации детей с Донецкой области под ударами вражеских дронов
Полицейские эвакуировали из города Горняк Покровского района Донецкой области многодетные семьи с детьми. Эвакуация несовершеннолетних проходила чуть ли не под ударами русских дронов.
Кадры спасения детей показали в Министерстве внутренних дел в субботу, 7 сентября.
Полиция под обстрелами вывезла детей с Донецкой области
Экипаж полиции вывез фактически с линии фронта две семьи: четырехлетнюю Виолетту с ее мамой и еще одну многодетную семью, в которой воспитывают пятерых детей.
"Город постоянно под артобстрелами, раз в неделю авиаудар по окрестностям или по городу. А теперь на город налетают дроны", — сказал офицер полиции Константин Туницкий.
Во время сборов над эвакуационными авто завис российский дрон, который ежесекундно мог нанести удар.
Людей, как отметили правоохранители, удалось вывести безопасно. В настоящее время жизни детей и родителей угрозы нет.
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