На ТОТ України вводять форму для дітей у школі

Росіяни вводять у школах на ТОТ воєнізовану уніформу для дітей, — Спротив
Російські окупанти затвердили носіння дітьми уніформи у школах на тимчасово захоплених територіях України. Стиль шкільного одягу — післявоєнних часів.
Про це повідомив Центр національного спротиву у Telegram у суботу, 7 вересня.
Уніформа для дітей ТОТ
У Росії законом затвердили ініціативу одягнути дітей в уніформу на окупованих територіях України, які навчаються у середніх школах. У росстандарті наголосили, що її дизайн — не обговорюється.
"Вона буде зносостійкою та повітропроникною, а за стилем — післявоєнних часів", — йдеться у повідомленні ЦНС.
Окупанти заявили, що уніфікований одяг буде підкреслювати "скромність" дитини та нібито допоможе покращити якість навчання, але як це вплине на навчання — не пояснили.
Таким чином загарбники вводять ще один метод тотального впливу та контролю над населенням.
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