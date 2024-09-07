На ТОТ України вводять форму для дітей у школі

Діти у російській військовій формі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти затвердили носіння дітьми уніформи у школах на тимчасово захоплених територіях України. Стиль шкільного одягу — післявоєнних часів.

Про це повідомив Центр національного спротиву у Telegram у суботу, 7 вересня.

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У Росії законом затвердили ініціативу одягнути дітей в уніформу на окупованих територіях України, які навчаються у середніх школах. У росстандарті наголосили, що її дизайн — не обговорюється.

"Вона буде зносостійкою та повітропроникною, а за стилем — післявоєнних часів", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Уніформа для дітей. Фото: ЦНС

Окупанти заявили, що уніфікований одяг буде підкреслювати "скромність" дитини та нібито допоможе покращити якість навчання, але як це вплине на навчання — не пояснили.

Таким чином загарбники вводять ще один метод тотального впливу та контролю над населенням.