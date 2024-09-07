Россияне вводят в школах на ВОТ военизированную униформу для детей, — Сопротивление
Российские оккупанты утвердили ношение детьми униформы в школах на временно захваченных территориях Украины. Стиль школьной одежды — послевоенных времен.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления Telegram в субботу, 7 сентября.
Униформа для детей ВОТ
В России законом утвердили инициативу одеть детей в униформу на оккупированных территориях Украины, обучающихся в средних школах. В росстандарте подчеркнули, что ее дизайн не обсуждается.
"Она будет износостойкой и воздухопроницаемой, а по стилю — послевоенного времени", — говорится в сообщении ЦНС.
Оккупанты заявили, что унифицированная одежда будет подчеркивать "скромность" ребенка и якобы поможет улучшить качество обучения, но как это повлияет на обучение — не объяснили.
Таким образом, захватчики вводят еще один метод тотального влияния и контроля над населением.
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