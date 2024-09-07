На ВОТ Украины вводят форму для детей в школе

Дети в российской военной форме. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты утвердили ношение детьми униформы в школах на временно захваченных территориях Украины. Стиль школьной одежды — послевоенных времен.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления Telegram в субботу, 7 сентября.

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В России законом утвердили инициативу одеть детей в униформу на оккупированных территориях Украины, обучающихся в средних школах. В росстандарте подчеркнули, что ее дизайн не обсуждается.

"Она будет износостойкой и воздухопроницаемой, а по стилю — послевоенного времени", — говорится в сообщении ЦНС.

Униформа для детей. Фото: ЦНС

Оккупанты заявили, что унифицированная одежда будет подчеркивать "скромность" ребенка и якобы поможет улучшить качество обучения, но как это повлияет на обучение — не объяснили.

Таким образом, захватчики вводят еще один метод тотального влияния и контроля над населением.