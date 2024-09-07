У Костянтинівці лунали вибухи — ворог атакував місто, є загиблі

Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

Російські війська у суботу, 7 вересня, здійснили обстріл Костянтинівки Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє людей та ще троє — поранені.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Обстріл Костянтинівки 7 вересня

"Три людини загинули і три поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки", — йдеться у повідомленні.

Філашкін розповів, що росіяни обстріляли місто з артилерії, внаслідок чого загинули троє чоловіків віком від 24 до 69 років. Ще три людини отримали легкі поранення, їм надали необхідну медичну допомогу.

Через ворожу атаку пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, крамницю, аптеку, шість автомобілів та три лінії електропередач.