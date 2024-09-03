Умєров назвав, хто розслідуватиме російський обстріл Полтави 3 вересня

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, хто з'ясовуватиме обставини трагедії у Полтаві 3 вересня. Йдеться про правоохоронців у співпраці з Головною інспекцією Міноборони.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

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Умєров наголосив, що Полтава і вся Україна переживає страшну трагедію. Російські окупанти вдарили балістикою по одному з навчальних закладів міста і лікарні. Внаслідок атаки десятки людей загинули, а сотні — отримали поранення. Рятувальники та екстрені служби працюють на місці.

"Обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями зʼясовуватиме також Головна інспекція Міноборони", — повідомив Умєров.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Полтаві зранку 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста.

За даними Міноборони, загарбники використали дві балістичні ракети. У відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на балістичний удар росіян по Полтаві. Він доручив провести повне та оперативне розслідування.

Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.