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Ракетний удар по інституту в Полтаві — в області оголосили дні жалоби

3 вересня 2024 15:33
Катерина Османська - Редактор
Удар по Полтаві 3 вересня — в області оголосили триденну жалобу
Рятувальники на місці удару. Ілюстративне фото: ДСНС
Катерина Османська - Редактор

У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку 3 вересня. Внаслідок ворожих обстрілів загинула щонайменше 41 людина.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

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"Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні Проніна.

Водночас він сказав, що від завтра в області оголошена триденна жалоба за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки. 

"Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності", — наголосив очільник ОВА. 

удар по Полтаві 3 вересня
Скриншот допису Філіпа Проніна

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