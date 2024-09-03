Удар по Полтаві 3 вересня — в області оголосили триденну жалобу

Ракетний удар по інституту в Полтаві — в області оголосили дні жалоби
У Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку 3 вересня. Внаслідок ворожих обстрілів загинула щонайменше 41 людина.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Дні жалоби у Полтавській області
"Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені понад 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні Проніна.
Водночас він сказав, що від завтра в області оголошена триденна жалоба за загиблими внаслідок сьогоднішньої атаки.
"Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності", — наголосив очільник ОВА.
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