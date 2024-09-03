Вибухи у Полтаві 3 вересня — окупанти вдарили по навчальному закладу

Рятувальник на місці ракетного удару. Ілюстративне фото: ДСНС

У Полтаві зранку 3 вересня пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста. Загинула щонайменше 41 людина.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Вибухи у Полтаві 3 вересня

За даними Міноборони, окупанти використали дві балістичні ракети для удару по одному із навчальних закладів у Полтаві. У відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

"Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві додали, що наразі рятувальники продовжують роботу.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія — чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців", — додали в Міноборони.

Скриншот допису Міноборони

Реакція Зеленського на удар по Полтаві

Президент України Володимир Зеленський розповів, що влучання трапилось по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Внаслідок ворожої атаки була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.

"Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.

Глава держави також наголосив, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. До рятувальної операції залучені всі необхідні служби.

Що передувало

Раніше низка відомих депутатів, активістів та військових повідомляла про трагічні наслідки через удар по Полтаві. Так, відомий техноблогер і військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в Полтаві "велика біда".

Скриншот допису військового

Своєю чергою пропагандистські ЗМІ країни-терористки не забарились і почали заявляти, що окупаційні війська нібито завдали удару по військовому училищі зв'язку в Полтаві.

Скриншот допису росіян

Також інтернет-видання "Полтавщина" повідомило, що на території Полтавської громади розгорнуто Оперативний штаб для отримання мешканцями допомоги.

"Як повідомив один з депутатів Полтавської міськради, відбулося оперативне засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС, розпочато процес збирання інформації щодо пошкодженого житла. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків", — йдеться у матеріалі.

Там додали, що для ліквідації наслідків залучено 30 комунальних працівників та 10 одиниць техніки.

Крім того, місцеві ЗМІ та Telegram-канали повідомляють, що внаслідок сьогоднішнього ворожого удару по Полтавському районі постраждалим необхідна кров.

Тому, усіх віком від 18 до 60 років, та з масою тіла понад 50 кілограмів закликають стати донорами.