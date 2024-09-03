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Россия ударила по военному учебному заведению в Полтаве

3 сентября 2024 14:18
Катерина Османская - Редактор
Взрывы в Полтаве 3 сентября — оккупанты ударили по учебному заведению
Спасатель на месте ракетного удара. Иллюстративное фото: ГСЧС
Катерина Османская - Редактор

В Полтаве утром 3 сентября раздалось несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города. Погиб по меньшей мере 41 человек. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины

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Взрывы в Полтаве 3 сентября

По данным Минобороны, оккупанты использовали две баллистические ракеты для удара по одному из учебных заведений в Полтаве. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

"Частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов", — говорится в сообщении. 

В оборонном ведомстве добавили, что сейчас спасатели продолжают работу. 

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев", — добавили в Минобороны. 

удар по Полтаві 3 вересня
Скриншот сообщения Минобороны

Реакция Зеленского на удар по Полтаве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что попадание произошло по территории учебного заведения и соседней больницы. В результате вражеской атаки было частично разрушено одно из зданий Института связи.

"Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на это время известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", — говорится в сообщении. 

Глава государства также подчеркнул, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств случившегося. К спасательной операции привлечены все необходимые службы.

Что предшествовало

Ранее ряд известных депутатов, активистов и военных сообщали о трагических последствиях из-за удара по Полтаве. Так, известный техноблогер и военный аналитик Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в Полтаве "большая беда".

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Скриншот сообщения военного

В свою очередь пропагандистские СМИ страны-террористки не заставили себя ждать и начали заявлять, что оккупационные войска якобы нанесли удар по военному училищу связи в Полтаве.

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Скриншот сообщения русских

Также интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что на территории Полтавской громады развернут Оперативный штаб для получения жителями помощи.

"Как сообщил один из депутатов Полтавского горсовета, состоялось оперативное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начат процесс сбора информации о поврежденном жилье. Предварительно известно, что повреждения получили более 10 жилых домов", — говорится в материале. 

Там добавили, что для ликвидации последствий привлечено 30 коммунальных работников и 10 единиц техники.

Кроме того, местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что в результате сегодняшнего вражеского удара по Полтавскому району пострадавшим необходима кровь. 

Поэтому, всех в возрасте от 18 до 60 лет, и с массой тела более 50 килограммов призывают стать донорами. 

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