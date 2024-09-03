В Донецкой области за сутки было 2272 удара от оккупантов - какие последствия

Дом после российского обстрела в Донецкой области

Войска российской армии продолжают обстрелы Донецкой области — только за последние сутки там насчитали 2 272 удара по линии фронта и жилому сектору. В результате вражеской атаки погибли среди гражданских и многочисленные разрушения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины во вторник, 3 августа.

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За прошедшие сутки взрывы раздавались в городах Белицкое, Курахово, Мирноград, Покровск, Селидово. Украинский, поселке Цукурино, селах Богатырь, Галицыновка, Ильинка, Шахтерское.

В результате зафиксировали повреждения 55 гражданских объектов, среди которых жилой дом, админздание, учебное заведение, садовое общество, зернохранилища, магазин, автотранспорт и кафе.

Последствия российской атаки в Донецкой области. Фото: Национальная полиция Украины

В полиции сообщили, что по Селидову россияне ударили артиллерией и дроном. В результате атаки погибло гражданское лицо, еще трое жителей получили ранения.

Украинский также атаковали артиллерией. Там погиб человек. Два человека травмировались.

Кроме того, Россия сбросила три КАБа "УМПБ Д-30СН" на Богатырь, в результате чего травмировались два человека. Повреждены четыре частных дома, зернохранилища, магазин и гражданское авто.

В Мирнограде россияне ранили мирного жителя, разрушили пять многоквартирных и пять частных домов, а также кафе и админздание в результате атаки с РСЗО "Смерч".

Поврежденная машина после обстрела. Фото: Национальная полиция Украины

Между тем, в Покровске за сутки зафиксировали вражеские артиллерийские удары. Повреждения имеются в многоквартирном доме и двух авто. В Галицыновке есть один травмированный.

В Шахтерском повреждено 15 частных домов, а в Курахово — семь и дачное общество. В Ильинке пострадали четыре дома.

Поступила информация, что в Горняке, 1 сентября, пострадал один человек от артиллерийского удара.