У Донецькій області за добу було 2272 удари від окупантів — які наслідки

Будинок після російського обстрілу в Донецькій області

Війська російської армії продовжують обстріли Донецької області — лише за останню добу там нарахували 2 272 удари по лінії фронту та житловому сектору. Внаслідок ворожої атаки є загиблі серед цивільних та численні руйнування.

Про це повідомляє Національна поліція України у вівторок, 3 серпня.

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Впродовж минулої доби вибухи лунали у містах Білицьке, Курахове, Мирноград, Покровськ, Селидове. Українськ, селищі Цукурине, селах Багатир, Галицинівка, Іллінка, Шахтарське.

Внаслідок цього зафіксували пошкодження 55 цивільних об'єктів, серед яких житловий будинок, адмінбудівля, заклад освіти, садове товариство, зерносховища, магазин, автотранспорт та кафе.

Наслідки російської атаки на Донеччині. Фото: Національна поліція України

У поліції повідомили, що по Селидовому росіяни вдарили артилерією та дроном. Внаслідок атаки загинула цивільна особа, ще троє мешканців дістали поранення.

Українськ також атакували артилерією. Там загинула людина. Двоє людей травмувалися.

Окрім того, Росія скинула три КАБи "УМПБ Д-30СН" на Багатир, внаслідок чого травмувалося двоє людей. Пошкоджено чотири приватних будинки, зерносховища, магазин та цивільне авто.

У Мирнограді росіяни поранили мирного мешканця, зруйнували п'ять багатоквартирних та п'ять приватних будинків, а також кафе й адмінбудівлю внаслідок атаки з РСЗВ "Смерч".

Пошкоджена машина після обстрілу. Фото: Національна поліція України

Тим часом у Покровську за добу зафіксували ворожі артилерійські удари. Пошкодження є у багатоквартирному будинку та у двох авто. У Галицинівці є один травмований.

У Шахтарському пошкодежно 15 приватних осель, а в Кураховому — сім та дачне товариство. В Іллінці постраждали чотири будинки.

Надійшла інформація, що у Гірнику, 1 вересня, постраждала одна людина від артилерійського удару.