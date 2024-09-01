Який вигляд має Вугледар у Донецькій області сьогодні

Суцільна руїна — який вигляд має місто Вугледар після російських обстрілів
1 вересня 2024 19:52
Місто Вугледар Донецької області у серпні 2024 року. Фото: t.me/ombr72
Українські військові показали, який вигляд має місто Вугледар Донецької області після російських обстрілів. Населений пункт схожий на суцільну руїну.
Фото оприлюднили військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Telegram.
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"Колись це було містечко на Донеччині, де вирувало життя. Вугледар був домівкою понад 15 тисяч людей. Нині це суцільна руїна, сповнена болю і втрат", — зазначають військові.
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