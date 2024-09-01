Який вигляд має Вугледар у Донецькій області сьогодні

Місто Вугледар Донецької області у серпні 2024 року. Фото: t.me/ombr72

Українські військові показали, який вигляд має місто Вугледар Донецької області після російських обстрілів. Населений пункт схожий на суцільну руїну.

Фото оприлюднили військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Telegram.

Читайте також:

Вугледар під час війни

"Колись це було містечко на Донеччині, де вирувало життя. Вугледар був домівкою понад 15 тисяч людей. Нині це суцільна руїна, сповнена болю і втрат", — зазначають військові.

Місто Вугледар Донецької області у серпні 2024 року. Фото: t.me/ombr72

Місто Вугледар Донецької області у серпні 2024 року. Фото: t.me/ombr72

Місто Вугледар Донецької області у серпні 2024 року. Фото: t.me/ombr72