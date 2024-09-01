Обстріл Курахового 1 вересня — які наслідки

Окупанти атакували Ураганами Курахове — є загиблі та поранені
1 вересня 2024 17:20
Наслідки обстрілу Курахового Донецької області 1 вересня. Фото: t.me/VadymFilashkin
Російські окупанти у неділю, 1 вересня, атакували Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.
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Окупанти застосували "Урагани", які влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті. Армія Росії вбила щонайменше трьох людей та поранила дев'ять.
Наразі на місці атаки працюють представники влади, поліція та рятувальники.
"Точну кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюємо. Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" — додав Філашкін.
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