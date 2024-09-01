Сирський заявив про значні втрати ворога на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

На фронті в Україні продовжують фіксувати дуже складну ситуацію. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що не зважаючи на перевагу ворога у кількості людей та зброї, він зазнає великих втрат.

Про це Сирський повідомив у Telegram у неділю, 1 вересня.

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"На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань", — йдеться у повідомленні.

Не зважаючи на те, що російські загарбники мають перевагу у кількості озброєння та людей, завдяки українським воїнам, окупанти зазнають відчутних втрат.