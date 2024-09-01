Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Операція ЗСУ на Курщині загрожує втратою територій на сході України — BILD arrow

Операція ЗСУ на Курщині загрожує втратою територій на сході України — BILD

1 вересня 2024 09:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна може програти війну через наступальну операцію в Курській області, — BILD
ЗСУ. Фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

Збройні сили України продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Водночас ситуація на фронті в Україні залишається дуже складною.

Про це пише BILD.

Читайте також:

Операція в Курській області

Видання пише, що за словами Президента України Володимира Зеленського, Курська наступальна операція є повним успіхом. Наразі під контролем ЗСУ 100 населених пунктів, які становлять майже 1 300 квадратних кілометрів території Росії.

Водночас російські війська почали швидше просуватися в Україні, лише в Донецькій області вони захопили понад 230 квадратних кілометрів.

"У той час, як українська армія змогла взяти під контроль лише одне невелике російське місто Суджа, російська армія вторгнення лише за серпень захопила п'ять українських міст: Новогродівку, Красногорівку, Дружбу, Північне та Нью-Йорк", — йдеться у матеріалі.

Також українцям довелося евакуювати мешканців стратегічно важливого міста Покровськ, оскільки російські війська знаходяться всього за вісім кілометри від нього.

"Україна платить високу ціну на Донбасі за свої успіхи під Курськом", — зазначив військовий експерт Ніко Ланге.

У виданні зауважили, що Київ "проріджує" свої найкращі підрозділи на сході, щоб мати можливість просуватися у Росії.

Також важливі новини дня по темі:

ЗСУ Донецька область війна в Україні наступ Покровськ Курська область Сили оборони України

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:10 Ворог вночі атакував південь України — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:55 У Міноборони пояснили, на якому етапі знаходиться розробка застосунку Ветеран+

09:49 Субсидії в вересні — як будуть виплачувати допомогу восени

09:49 Скасування графіків та ремонтні роботи — яка ситуація в Одесі сьогодні зі світлом

09:40 Операція ЗСУ на Курщині загрожує втратою територій на сході України — BILD

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

09:23 Затори у бік кордонів Молдови та Румунії — що відомо про рух трасою Одеса — Рені

09:16 Мобілізація водія автобуса в Яремче — в Івано-Франківському ТЦК відреагували

09:13 Курс долара в вересні — що зміниться на валютному ринку на початку осені

09:11 Через відключення електроенергії з України до кінця року виїдуть сотні тисяч громадян, — Bloomberg

08:58 Контрнаступ на Харківщині — у Третій штурмовій показали вражаючі кадри перших боїв

10:10 Ворог вночі атакував південь України — у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей

09:55 У Міноборони пояснили, на якому етапі знаходиться розробка застосунку Ветеран+

09:49 Субсидії в вересні — як будуть виплачувати допомогу восени

09:49 Скасування графіків та ремонтні роботи — яка ситуація в Одесі сьогодні зі світлом

09:40 Операція ЗСУ на Курщині загрожує втратою територій на сході України — BILD

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

09:23 Затори у бік кордонів Молдови та Румунії — що відомо про рух трасою Одеса — Рені

09:16 Мобілізація водія автобуса в Яремче — в Івано-Франківському ТЦК відреагували

09:13 Курс долара в вересні — що зміниться на валютному ринку на початку осені

09:11 Через відключення електроенергії з України до кінця року виїдуть сотні тисяч громадян, — Bloomberg

08:58 Контрнаступ на Харківщині — у Третій штурмовій показали вражаючі кадри перших боїв

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку