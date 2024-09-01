Україна може програти війну через наступальну операцію в Курській області, — BILD

ЗСУ. Фото: УНІАН

Збройні сили України продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. Водночас ситуація на фронті в Україні залишається дуже складною.

Про це пише BILD.

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Операція в Курській області

Видання пише, що за словами Президента України Володимира Зеленського, Курська наступальна операція є повним успіхом. Наразі під контролем ЗСУ 100 населених пунктів, які становлять майже 1 300 квадратних кілометрів території Росії.

Водночас російські війська почали швидше просуватися в Україні, лише в Донецькій області вони захопили понад 230 квадратних кілометрів.

"У той час, як українська армія змогла взяти під контроль лише одне невелике російське місто Суджа, російська армія вторгнення лише за серпень захопила п'ять українських міст: Новогродівку, Красногорівку, Дружбу, Північне та Нью-Йорк", — йдеться у матеріалі.

Також українцям довелося евакуювати мешканців стратегічно важливого міста Покровськ, оскільки російські війська знаходяться всього за вісім кілометри від нього.

"Україна платить високу ціну на Донбасі за свої успіхи під Курськом", — зазначив військовий експерт Ніко Ланге.

У виданні зауважили, що Київ "проріджує" свої найкращі підрозділи на сході, щоб мати можливість просуватися у Росії.