Росія передислокувала деякі війська з Покровського напрямку на Курщину

Російські військові. Ілюстративне фото: Reuters

Російські війська здійснили передислокацію кількох підрозділів з Покровського напрямку. Їх відправили в Курську область Росії.

Про це пише ISW.

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Так, операція Сил оборони спричинила оперативний тиск на російські операції в кожному секторі бойових дій. Тому Росія, ймовірно, передислокувала резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину.

Раніше російські джерела заявляли, що було перекинуто щонайменше роту російської 15-ї мотострілецької бригади (2 АК, російського ЦВО). Разом з тим вони були залучені до російських наступальних операцій на Покровському напрямку — вони діяють поблизу Покровська із середини серпня і дотепер.

А за даними OSINT-організації Evocation.info, Росія також перекинула елементи 1-ї "Слов'янської" мотострілкової бригади (1-й армійський корпус "ДНР") з донецького напрямку, а наприкінці липня і в серпні частина цієї бригади діяли на Торецькому та Покровському напрямках.

Перекинуті підрозділи, ймовірно, були резервними та їх планували використати для посилення угруповання на цих напрямках.

"Російське військове командування, ймовірно, як і раніше, вкрай негативно ставиться до виведення боєздатних підрозділів з прифронтових районів на цих напрямках", — йдеться у звіті.

Тому передислокація саме цих військ не матиме значного впливу на ситуацію на полі бою на Покровському або Торецькому напрямках.