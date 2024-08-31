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Удар по Покровську — росіяни влучили у пожежно-рятувальну частину

31 серпня 2024 17:02
Валерія Барановська - редактор
На Донеччині росіяни обстріляли пожежно-рятувальну частину
Наслідки атаки на пожежно-рятувальну частину. Фото: ДСНС
Валерія Барановська - редактор

Сьогодні вночі російські війська обстріляли Донеччину. Внаслідок атаки було пошкоджено пожежно-рятувальну частину в місті Покровськ. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 31 серпня.

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У ніч проти 31 серпня росіяни вкотре обстріляли місто Покровськ, що на Донеччині.

За даними ДСНС, під час атаки вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежну автоцистерну.

Атака на пожежно-рятувальну частину
Наслідки атаки на Донеччині. Фото: ДСНС 

"Внаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину. На щастя, особовий склад не постраждав", — йдеться в повідомленні.

Зруйнований автомобіль рятувальників
Зруйноване пожежно-рятувальне авто. Фото: ДСНС

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