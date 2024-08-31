Нацгвардія перекинула одну з бригад під Покровськ — це показує критичність ситуації

Бійці Нацгвардії. Ілюстративне фото: НГУ

Україна, аби зміцнити оборону навколо Покровська, розгорнула одну із наступальних бригад Національної гвардії "Кара-Даг". Це показує критичність ситуації на цій ділянці фронту.

Про це пише Forbes.

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ЗМІ наголошує, що переміщення бригади зі звичайної позиції на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює гостроту проблем України на цій ділянці фронту.

Після розгрому українського гарнізону в Авдіївці в лютому, російські війська постійно просуваються до Покровська.

Українська аналітична група Frontelligence Insight зазначає, що Покровськ є ключовим транспортно-логістичним вузлом, який забезпечує постачання українських сил на Донбасі.

З огляду на посилення російського наступу в серпні, український Генштаб направив підкріплення, включаючи бригаду "Кара-Даг", щоб підтримати оборону регіону.

Що відомо про бригаду "Кара-Даг"

Бригада сформована у 2014 році. Неодноразово реорганізовувалася, брала участь у боях у 2022 році, і тепер діє як армійська бригада, хоча спочатку була воєнізованим поліцейським підрозділом. Протягом двох років бійці бригади воювали північніше Мелітополя.

Раніше добровольці Національної гвардії могли обирати регіон для служби, але тепер, через інтенсивність бойових дій, воюють по всій країні.