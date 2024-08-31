Нацгвардия перебросила одну из бригад под Покровск — это показывает критичность ситуации

Украина перебросила под Покровск наступательную бригаду Нацгвардии "Кара-Даг" — Forbes
Украина, чтобы укрепить оборону вокруг Покровска, перебросила туда одну из наступательных бригад Национальной гвардии "Кара-Даг". Это показывает критичность ситуации на этом участке фронта.
Об этом пишет Forbes.
Почему бригаду перебросили под Покровск
СМИ отмечает, что перемещение бригады с обычной позиции на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает остроту проблем Украины на этом участке фронта.
После разгрома украинского гарнизона в Авдеевке в феврале, российские войска постоянно продвигаются к Покровску.
Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight отмечает, что Покровск является ключевым транспортно-логистическим узлом, обеспечивающим поставки украинских сил в Донецкой области.
Учитывая усиление российского наступления в августе, украинский Генштаб направил подкрепление, включая бригаду "Кара-Даг", чтобы поддержать оборону региона.
Что известно о бригаде "Кара-Даг"
Бригада была сформирована в 2014 году. Неоднократно реорганизовалась, участвовала в боях в 2022 году, и теперь действует как армейская бригада, хотя поначалу была военизированным полицейским подразделением. В течение двух лет бойцы бригады воевали севернее Мелитополя.
Ранее добровольцы Национальной гвардии могли выбирать регион для службы, но теперь, из-за интенсивности боевых действий, воюют по всей стране.
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