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Эвакуировали бойца из полного окружения под Покровском — военные показали видео рискованной операции

31 августа 2024 12:56
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Под Покровском удалось эвакуировать раненого бойца из-под полного окружения
Эвакуация раненого. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во время ожесточенных боев на Покровском направлении гвардейцы подразделения "Червона Калина" провели успешную эвакуацию раненого побратима. Его забирали из-под полного окружения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины (НГУ) в субботу, 31 августа.

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В Нацгвардии отмечают, что эвакуацию раненого из полного окружения удалось провести с помощью бронетранспортера М113 под прикрытием бронетехники, которая оперативно заняла позиции и вела огонь по российским силам.

"После эвакуации бойца доставили на стабилизационный пункт, где он получил необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы 14-й штурмовой бригады НГУ "Червона Калина" продолжают вести активные боевые действия на самом горячем участке фронта.

"Ежедневно военнослужащие уничтожают живую силу и технику противника, пытающегося проводить штурмовые действия", — добавили в Нацгвардии.

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