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Из города под Покровском правоохранители эвакуировали семью, несмотря на обстрелы со стороны россиян

30 августа 2024 14:53
Дмитрий Галушка - Редактор
Мать, дочь и бабушку эвакуировали в Донецкой области
Эвакуирована правоохранителями семья в Донецкой области. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Из города Селидово Покровского района Донецкой области под огнем российских захватчиков правоохранители эвакуировали семью. Она состояла из матери, ребенка и бабушки.

Об этом рассказали в полиции Донбасса в пятницу, 30 августа.

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В Донецкой области, в городе Селидово, правоохранители сумели эвакуировать семью, несмотря на обстрелы со стороны россиян.

"Маму, ребенка и немобильную бабушку вывезли парамедики полиции совместно с волонтерами "Медвак", — рассказали в полиции.

Также сообщается, что в настоящее время в эвакуации задействованы максимальные силы полиции Донбасса. Полицейские помогают уехать всем, кто в этом нуждается.

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