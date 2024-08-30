Мать, дочь и бабушку эвакуировали в Донецкой области

Эвакуирована правоохранителями семья в Донецкой области. Фото: скриншот

Из города Селидово Покровского района Донецкой области под огнем российских захватчиков правоохранители эвакуировали семью. Она состояла из матери, ребенка и бабушки.

Об этом рассказали в полиции Донбасса в пятницу, 30 августа.

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В Донецкой области, в городе Селидово, правоохранители сумели эвакуировать семью, несмотря на обстрелы со стороны россиян.

"Маму, ребенка и немобильную бабушку вывезли парамедики полиции совместно с волонтерами "Медвак", — рассказали в полиции.

Также сообщается, что в настоящее время в эвакуации задействованы максимальные силы полиции Донбасса. Полицейские помогают уехать всем, кто в этом нуждается.