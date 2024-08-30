Мати, дочку і бабусю евакуювали на Донеччині

З міста під Покровськом правоохоронці евакуювали родину, попри обстріли з боку росіян
30 серпня 2024 14:53
Евакуйована правоохоронцями родина на Донеччині. Фото: скриншот
З міста Селидового Покровського району Донецької області під вогнем російських загарбників правоохоронці евакуювали сім’ю. Вона складалася з матері, дитини та бабусі.
Про це розповіли у поліції Донеччини у п'ятницю, 30 серпня.
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Евакуація родини з Донецької області
На Донеччині, у місті Селідово, правоохоронці зуміли евакуювати родину, попри обстріли з боку росіян.
"Маму, дитину та немобільну бабусю вивезли парамедики поліції спільно з волонтерами "Медвак", — розповіли в поліції.
Також повідомляється, що наразі до евакуації залучили максимальні сили поліції Донеччини. Поліцейські допомагають виїхати всім, хто цього потребує.
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