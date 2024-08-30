Мати, дочку і бабусю евакуювали на Донеччині

Евакуйована правоохоронцями родина на Донеччині. Фото: скриншот

З міста Селидового Покровського району Донецької області під вогнем російських загарбників правоохоронці евакуювали сім’ю. Вона складалася з матері, дитини та бабусі.

Про це розповіли у поліції Донеччини у п'ятницю, 30 серпня.

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На Донеччині, у місті Селідово, правоохоронці зуміли евакуювати родину, попри обстріли з боку росіян.

"Маму, дитину та немобільну бабусю вивезли парамедики поліції спільно з волонтерами "Медвак", — розповіли в поліції.

Також повідомляється, що наразі до евакуації залучили максимальні сили поліції Донеччини. Поліцейські допомагають виїхати всім, хто цього потребує.