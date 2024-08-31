Під Покровськом вдалося евакуювати пораненого бійця з-під повного оточення — відео

Евакуація пораненого. Фото: скриншот

Під час запеклих боїв на Покровському напрямку, гвардійці підрозділу "Червона Калина" провели успішну евакуацію пораненого побратима. Його забирали з-під повного оточення.

Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України (НГУ) в суботу, 31 серпня.

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У Нацгвардії зазначають, що евакуацію пораненого з повного оточення вдалося провести за допомогою бронетранспортера М113 під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайняла позиції та вела вогонь по російських силах.

"Після евакуації, бійця доставили на стабілізаційний пункт, де він отримав необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що бійці 14-ї штурмової бригада НГУ "Червона Калина" продовжують вести активні бойові дії на найгарячішій ділянці фронту.

"Щодня військовослужбовці знищують живу силу та техніку противника, який намагається проводити штурмові дії", — додали у Нацгвардії.