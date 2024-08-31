Обстріл Часвого Яру 31 серпня — загинуло п'ятеро людей

Рятувальники на місці обстрілу у Часовому Яру. Фото ілюстративне: Громадське

У місті Часів Яр Донецької області, який став епіцентром тяжких і виснажливих боїв, п'ять людей загинули внаслідок російського обстрілу. Ворожі снаряди влучили у приватний будинок та багатоповерхівку.

Про це повідомили в Донецькій ОВА у суботу, 31 серпня.

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Обстріл Часового Яру

Російські загарбники обстріляли місто Часів Яр вранці. Снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Внаслідок цього загинуло п'ять чоловіків. Загиблим від 24 до 38 років.

"Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь!", — написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Обстріл Часового Яру. Фото: скриншот

Бої в Часовому Яру

В районі Часового Яру російські загарбники проводять численні штурмові операції, намагаючись здобути тактичну перевагу над українськими захисниками. Місто повністю зруйновано.

В ЗСУ повідомили, що протягом останніх днів фіксується від 10 до 20 ворожих спроб штурму щодня. Хоча сьогодні їх кількість зменшилась, інтенсивність атак залишається високою.

"Ворог активно намагається прорвати нашу оборону, яка базується на каналі. Для цього використовуються всі наявні артилерійські системи, а також активно залучається авіація. Ми успішно відбиваємо ці атаки, і ворог зазнає серйозних втрат", — заявив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.