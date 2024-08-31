Обстрел Временного Яра 31 августа — погибли пять человек

Спасатели на месте обстрела в Часовому Яру. Фото иллюстративное: Громадське

В городе Часов Яр Донецкой области, который стал эпицентром тяжелых и изнурительных боев, пять человек погибли в результате российского обстрела. Вражеские снаряды попали в частный дом и многоэтажку.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА в субботу, 31 августа.

Читайте также:

Обстрел Часового Яра

Российские захватчики обстреляли город Часов Яр утром. Снаряды попали в частный дом и многоэтажку. В результате погибли пять мужчин. Погибшим от 24 до 38 лет.

"Часов Яр — город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более двух лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь!", — написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Обстрел Часового Яра. Фото: скриншот

Бои в Часовом Яру

В районе Часового Яра российские захватчики проводят многочисленные штурмовые операции, пытаясь завоевать тактическое преимущество над украинскими защитниками. Город полностью разрушен.

В ВСУ сообщили, что за последние дни фиксируется от 10 до 20 вражеских попыток штурма ежедневно. Хотя сегодня их количество уменьшилось, интенсивность атак остается высокой.

"Враг активно пытается прорвать нашу оборону, которая базируется на канале. Для этого используются все имеющиеся артиллерийские системы, а также активно привлекается авиация. Мы успешно отбиваем эти атаки, и враг несет серьезные потери", — заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.