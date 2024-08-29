Що росіянам дасть повне захоплення Часового Яру

Часів Яр. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Російські війська продовжують свій наступ у Донецькій області. Наразі вони контролюють близько 40% міста Часів Яр.

Про це заявив представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в ефірі Ми Україна.

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За словами військового, якщо росіяни захоплять все місто Часів Яр — вони зможуть отримати тактичну перевагу на висоті, яка знаходиться над Костянтинівкою, Дружківкою, Краматорськом та логістичним шляхом між ними.

"Наразі місто Часів Яр розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху", — сказав Полухін.