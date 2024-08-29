Что россиянам даст полный восторг Временного Яра

Часов Яр. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Российские войска продолжают свое наступление в Донецкой области. В настоящее время они контролируют около 40% города Часов Яр.

Об этом заявил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Ситуация в Часовом Яру

По словам военного, если россияне захватят весь город Часов Яр — они смогут получить тактическое преимущество на высоте, которая находится над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними.

"В настоящее время город Часов Яр разбит. Враг оставляет один по себе след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", — сказал Полухин.