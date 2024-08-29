Защитники показали видео ударов по оккупантам на Покровском направлении

Защитники ударили по группе оккупантов вблизи Новогродовки на Донетчине — видео
Украинские войска продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, на Покровском направлении воины уничтожили группу российских военных.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба DeepState в Telegram в четверг, 29 августа.
Уничтожение оккупантов возле Покровска
"Бойцы 25 бригады показали уничтожение кацапских пи**расов к востоку от Новогродовки", — говорится в сообщении.
На видео видно, как защитники наносят удары по группе оккупантов с помощью сбросов с беспилотников, ликвидируя врага.
Отметим, что российские войска полностью оккупировали город Новогродовка Донецкой области.
По словам журналиста Юрия Бутусова, теперь у врага есть удобный рубеж для дальнейшего наступления на трех направлениях: Покровск, Мирноград и Селидово.
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