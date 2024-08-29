Защитники показали видео ударов по оккупантам на Покровском направлении

Российские оккупанты. Фото: скриншот с видео

Украинские войска продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей земле. Так, на Покровском направлении воины уничтожили группу российских военных.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба DeepState в Telegram в четверг, 29 августа.

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Уничтожение оккупантов возле Покровска

"Бойцы 25 бригады показали уничтожение кацапских пи**расов к востоку от Новогродовки", — говорится в сообщении.

На видео видно, как защитники наносят удары по группе оккупантов с помощью сбросов с беспилотников, ликвидируя врага.

Отметим, что российские войска полностью оккупировали город Новогродовка Донецкой области.

Карта боевых действий DeepState

По словам журналиста Юрия Бутусова, теперь у врага есть удобный рубеж для дальнейшего наступления на трех направлениях: Покровск, Мирноград и Селидово.