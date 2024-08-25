На Краматорському напрямку прикордонники ліквідували техніку росіян

Прикордонники знищили два танки та ЗРК на Краматорському напрямку — відео
Українські прикордонники за допомогою дронів продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку на Краматорському напрямку. Військові ліквідували два танки та один зенітно-ракетний комплекс росіян.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 25 серпня.
Втрати окупантів на Краматорському напрямку
Прикордонники підрозділу РУБпАК "Фенікс" ліквідували ворожу техніку на Краматорському напрямку. Їм вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" і танк Т-62.
У свою чергу операторам важкого бомбера "Вампір" також вдалося пошкодити ще один танк росіян.
Український ударний безпілотник "Вампір" оснащений тепловізійними камерами, тому є дієвим і в основному використовується вночі. Завдяки йому проводиться дистанційне мінування та знищення позицій ворога або його техніки.
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