На Краматорском направлении пограничники ликвидировали технику россиян

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Украинские пограничники с помощью дронов продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на Краматорском направлении. Военные ликвидировали два танка и один зенитно-ракетный комплекс россиян.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 25 августа.

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Пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" ликвидировали вражескую технику на Краматорском направлении. Им удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и танк Т-62.

В свою очередь операторам тяжелого бомбера "Вампир" также удалось повредить еще один танк россиян.

Украинский ударный беспилотник "Вампир" оснащен тепловизионными камерами, поэтому является действенным и в основном используется ночью. Благодаря ему проводится дистанционное минирование и уничтожение позиций врага или его техники.