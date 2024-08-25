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Россия ударила "Искандером" по Краматорску — под завалами разрушенной гостиницы люди

25 августа 2024 12:21
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Краматорске пострадали журналисты от ночного российского ракетного удара
Последствия попадания в отель в Краматорске. Фото: соцсети
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В ночь на 25 августа российская армия ударила ракетой "Искандер" по Краматорску Донецкой области. Под ударом оказалась гостиница, где находились иностранные журналисты.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По его информации, получили ранения двое медийщиков, еще одного до сих пор ищут под завалами.

обстрел краматорский 25 августа
Разбор завалов на месте удара. Источник: соцсети

"Все трое пострадавших — это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", — говорится в его сообщении на странице в Тelegram-канале.

Он добавил, что из-за атаки, кроме гостиницы, повреждена также жилая многоэтажка поблизости.

карматорск 25 августа
Последствия Краматорского обстрела 25 августа. Источник: соцсети

"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", — отметил чиновник.

обстрел краматсорька 25 августа
Скриншот сообщения Филашкина

В управлении ГСЧС Донецкой области добавили, что ночью из-под завалов спасли одного потерпевшего. Другого до сих пор разыскивают.

краматсорьк взрывы 25 августа
Спасенный журналист. Источник: ГСЧС Донецкой области

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