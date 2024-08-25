В Краматорске пострадали журналисты от ночного российского ракетного удара

Последствия попадания в отель в Краматорске. Фото: соцсети

В ночь на 25 августа российская армия ударила ракетой "Искандер" по Краматорску Донецкой области. Под ударом оказалась гостиница, где находились иностранные журналисты.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Читайте также:

Россияне ударили по гостинице с иностранными журналистами

По его информации, получили ранения двое медийщиков, еще одного до сих пор ищут под завалами.

Разбор завалов на месте удара. Источник: соцсети

"Все трое пострадавших — это журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", — говорится в его сообщении на странице в Тelegram-канале.

Он добавил, что из-за атаки, кроме гостиницы, повреждена также жилая многоэтажка поблизости.

Последствия Краматорского обстрела 25 августа. Источник: соцсети

"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", — отметил чиновник.

Скриншот сообщения Филашкина

В управлении ГСЧС Донецкой области добавили, что ночью из-под завалов спасли одного потерпевшего. Другого до сих пор разыскивают.