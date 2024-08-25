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Росія вдарила "Іскандером" по Краматорську — під завалами зруйнованого готелю люди

25 серпня 2024 12:21
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Краматорську постраждали журналісти від нічного російського ракетного удару
Наслідки влучання у готель у Краматорську. Фото: соцмережі
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У ніч проти 25 серпня російська армія вдарила ракетою "Іскандер" по Краматорську Донецької області. Під ударом опинився готель, де перебували іноземні журналісти.

Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За його інформацією, отримали поранення двоє медійників, ще одного досі шукають під завалами.

обстріл краматорська 25 серпня
Розбір завалів на місці удару. Джерело: соцмережі

"Усі троє постраждалих — це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", — йдеться у його дописі на сторінці у телеграм-каналі. 

Він додав, що через атаку, окрім готелю, пошкоджено також житлову багатоповерхівку поблизу.

карматорськ 25 серпня
Наслідки обстрілу Краматорська 25 серпня. Джерело: соцмережі

"На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція", — зазначив посадовець.

обстріл краматсорька 25 сепрня
Скриншот допису Філашкіна

В управлінні ДСНС Донецької області додали, що вночі з-під завалів врятували одного потерпілого. Іншого досі розшукують.

краматсорьк вибухи 25 серпня
Врятований журналіст. Джерело: ДСНС Донецької області

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