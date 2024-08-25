У Краматорську постраждали журналісти від нічного російського ракетного удару

Росія вдарила "Іскандером" по Краматорську — під завалами зруйнованого готелю люди
У ніч проти 25 серпня російська армія вдарила ракетою "Іскандер" по Краматорську Донецької області. Під ударом опинився готель, де перебували іноземні журналісти.
Про це заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни вдарили по готелю з іноземними журналістами
За його інформацією, отримали поранення двоє медійників, ще одного досі шукають під завалами.
"Усі троє постраждалих — це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", — йдеться у його дописі на сторінці у телеграм-каналі.
Він додав, що через атаку, окрім готелю, пошкоджено також житлову багатоповерхівку поблизу.
"На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція", — зазначив посадовець.
В управлінні ДСНС Донецької області додали, що вночі з-під завалів врятували одного потерпілого. Іншого досі розшукують.
Читайте Новини.LIVE!