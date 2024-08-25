Окупанти протягом доби 10 разів атакували Херсон та область

Рятувальники гасять полум'я на місці ворожого удару. Ілюстративне фото: ДСНС Херсонської області

Російські війська протягом доби атакували Херсон та область. Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, п'ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Читайте також:

Через удар по Херсону та області загинули люди

За його словами росіяни провели 10 ударів. Вибухи пролунали у Херсоні, Садовому, Антонівці та Благовіщенському.

Через ворожий удар було пошкоджено багатоповерхівку, 16 приватних будинків, гараж та будівлю підприємства.

Також Мрочко додав, що за минулу добу під час атаки Херсонської області загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення різних ступенів тяжкості. Потерпілі отримали медичну допомогу.