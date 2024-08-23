Росіяни атакували Херсон — поранено двох мирних жителів

Наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: Херсонська ОДА

У п'ятницю, 23 серпня, окупанти скинули вибухівку з дрона та обстріляли в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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Постраждалий 50-річний чоловік самостійно звернувся до медиків. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму, наразі тривають додаткові обстеження.

Згодом внаслідок обстрілу Дніпровського району, було поранено 47-річну жінку, яка в момент обстрілу вона перебувала на вулиці. Медики діагностували у неї вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та контузію. Жінку було терміново госпіталізовано.