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Влада Росії закликала жителів ще одного міста Курської області негайно евакуюватися

23 серпня 2024 16:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Влада Росії закликає жителів Рильська негайно евакуюватися
Евакуація з Рильська. Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Російська влада звернулася до мешканців Рильська Курської області з закликом евакуюватися "поки це можливо". Цей заклик супроводжується залякуванням населення, зокрема розповідями про прихід нібито "нацистів".

Про це повідомило російське видання ASTRA у п'ятницю, 23 серпня.

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Радник губернатора Курської області, так званий "воєнкор" Роман Алєхін звернувся до мешканців прикордонного Рильська, закликаючи їх до негайної евакуації. У своєму зверненні Алєхін порівняв ситуацію в Рильську з іншими прикордонними населеними пунктами, такими як Суджа, Коренево та Глушково. Він закликав ухвалити рішення якомога швидше і "не чекати до останнього".

З метою налякати місцевих жителів, Алєхін намагався представити Збройні сили України як "нацистів", які, за його словами, вчиняють злочини проти мирного населення.

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