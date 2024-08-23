Влада Росії закликає жителів Рильська негайно евакуюватися

Евакуація з Рильська. Фото: росЗМІ

Російська влада звернулася до мешканців Рильська Курської області з закликом евакуюватися "поки це можливо". Цей заклик супроводжується залякуванням населення, зокрема розповідями про прихід нібито "нацистів".

Про це повідомило російське видання ASTRA у п'ятницю, 23 серпня.

Читайте також:

Евакуація жителів Рильська

Радник губернатора Курської області, так званий "воєнкор" Роман Алєхін звернувся до мешканців прикордонного Рильська, закликаючи їх до негайної евакуації. У своєму зверненні Алєхін порівняв ситуацію в Рильську з іншими прикордонними населеними пунктами, такими як Суджа, Коренево та Глушково. Він закликав ухвалити рішення якомога швидше і "не чекати до останнього".

З метою налякати місцевих жителів, Алєхін намагався представити Збройні сили України як "нацистів", які, за його словами, вчиняють злочини проти мирного населення.