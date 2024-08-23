Власти России призывают жителей Рыльска немедленно эвакуироваться

Эвакуация с Рыльска. Фото: росСМИ

Российские власти обратились к жителям Рыльска Курской области с призывом эвакуироваться "пока это возможно". Этот призыв сопровождается запугиванием населения, в том числе рассказами о приходе якобы "нацистов".

Об этом сообщило российское издание ASTRA в пятницу, 23 августа.

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Советник губернатора Курской области, так называемый "военкор" Роман Алехин обратился к жителям пограничного Рыльска, призывая их к немедленной эвакуации. В своем обращении Алехин сравнил ситуацию в Рыльске с другими приграничными населенными пунктами, такими как Суджа, Коренево и Глушково. Он призвал принять решение как можно скорее и "не ждать до последнего".

С целью напугать местных жителей, Алехин пытался представить Вооруженные силы Украины как "нацистов", которые, по его словам, совершают преступления против мирного населения.