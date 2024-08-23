Бойцы ПВО показали сбитие вражеского дрона-камикадзе

Силы ПВО сбивают враждебные цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 23 августа россияне совершили очередную атаку "шахедами" против Украины. Впрочем, украинские защитники были начеку и дали врагу достойный отпор.

Видео сбивания вражеских целей бойцами Национальной гвардии обнародовали в МВД Украины.

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В ночь на 23 августа враг атаковал Украину 16 ударными БпЛА типа "Shahed".

"Кадры сбивания вражеского шахеда нацгвардейцами во время ночной атаки и искренние эмоции наших бойцов", — комментируют сообщения в МВД.

Напомним, во время атаки "шахедов" украинские защитники сбили 14 вражеских объектов из 16.