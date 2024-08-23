Обстріли України вночі 23 серпня — ППО збила 14 дронів

Робота ППО вночі. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни вночі 23 серпня атакували Україну ракетами та ударними "шахедами". Повітряні сили приземлили 14 з 16 ворожих дронів, які окупанти запускали з Єйська та Курська.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram.

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Результати роботи ППО вночі 23 серпня

За словами Олещука, цієї ночі окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків — Єйськ та Курськ — Росія).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО вночі 23 серпня. Фото: t.me/ComAFUA

Як відомо, протиповітряна оборона працювала в чотирьох областях:

Черкаській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Сумській.