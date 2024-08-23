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Скільки російських дронів збила українська ППО цієї ночі — дані Повітряних сил

23 серпня 2024 08:36
Катерина Османська - Редактор
Обстріли України вночі 23 серпня — ППО збила 14 дронів
Робота ППО вночі. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Росіяни вночі 23 серпня атакували Україну ракетами та ударними "шахедами". Повітряні сили приземлили 14 з 16 ворожих дронів, які окупанти запускали з Єйська та Курська.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у своєму Telegram. 

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За словами Олещука, цієї ночі окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків — Єйськ та Курськ — Росія).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила", — йдеться у повідомленні. 

атака на Україну вночі 23 серпня
Результати роботи ППО вночі 23 серпня. Фото: t.me/ComAFUA

Як відомо, протиповітряна оборона працювала в чотирьох областях:

  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Полтавській,
  • Сумській.
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Скриншот допису Миколи Олещука

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обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні сили Микола Олещук

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