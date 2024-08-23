Нічні вибухи в Черкаській області 23 серпня — що відомо про обстріл

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: volyn24.com

Вибухи пролунали в Черкаській області зараз, уночі в п'ятницю, 23 серпня. У Черкаській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА та балістики.

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Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили о 00:36. О 00:37 військові попередили про загрозу ударних БпЛА для регіону, а о 00:39 додалася ще й загроза балістики з півночі.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Перший вибух, за інформацією кореспондентів Суспільного, пролунав близько 00:40, повторні — близько 00:49.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Суспільне Черкаси"

Перед повторними вибухами моніторинговий канал "Николаевский Ванек" зазначав, що в напрямку Черкас летить балістична ціль, а о 00:51 повідомив, що в районі Черкас є один "Шахед".

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Коментарів щодо наслідків вибухів у Черкаській області від представників місцевої влади та ОВА поки що не було. Чекаємо на офіційну інформацію.