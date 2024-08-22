Вечерні вибухи в Сумах 22 серпня — що відомо про ворожу атаку

У Сумах пролунали вибухи — що відомо
Вибухи прогриміли в Сумах зараз, пізно ввечері в четвер, 22 серпня. У Сумській області триває повітряна тривога.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу атаки ударних БпЛА.
Що відомо про вибухи в Сумах увечері 22 серпня
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:30. У Повітряних Силах ЗС України попередили про активність тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження, а о 21:54 — про пуски КАБ тактичною авіацією в Сумській області.
О 22:37 стало відомо, що через Сумську області летять ударні БпЛА, які тримають курс на Полтавську області, а о 23:16 військові зазначили, що "Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавської області.
О 23:18 кореспонденти Суспільного повідомили вибух в Охтирці та Сумах. О 23:23 у Сумах пролунав повторний вибух.
Коментарів щодо наслідків цього обстрілу місцева влада й ОВА поки що не надавали. Чекаємо на офіційну інформацію.
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