Вечерні вибухи в Сумах 22 серпня — що відомо про ворожу атаку

Дим у небі після вибуху. Фото ілюстративне: weukraine.tv

Вибухи прогриміли в Сумах зараз, пізно ввечері в четвер, 22 серпня. У Сумській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу атаки ударних БпЛА.

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Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 21:30. У Повітряних Силах ЗС України попередили про активність тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження, а о 21:54 — про пуски КАБ тактичною авіацією в Сумській області.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 22:37 стало відомо, що через Сумську області летять ударні БпЛА, які тримають курс на Полтавську області, а о 23:16 військові зазначили, що "Шахеди" північніше Охтирки рухаються на південний захід у напрямку Полтавської області.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 23:18 кореспонденти Суспільного повідомили вибух в Охтирці та Сумах. О 23:23 у Сумах пролунав повторний вибух.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Суспільне Суми"

Коментарів щодо наслідків цього обстрілу місцева влада й ОВА поки що не надавали. Чекаємо на офіційну інформацію.