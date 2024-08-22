У Сумах пролунав вибух

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи пролунали в Сумах в четвер, 22 серпня. У місті та області триває повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Сумах 22 серпня

О 19:03 місцеві ЗМІ Сум повідомили, що в місті пролунали вибухи.

Допис про вибухи у Сумах. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Про небезпеку попередили мешканців Полтавської та Харківської областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою.