У Сумах пролунав вибух

Потужний вибух пролунав у Сумах
22 серпня 2024 19:11
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи пролунали в Сумах в четвер, 22 серпня. У місті та області триває повітряна тривога.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
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Вибухи в Сумах 22 серпня
О 19:03 місцеві ЗМІ Сум повідомили, що в місті пролунали вибухи.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Про небезпеку попередили мешканців Полтавської та Харківської областей. Тривога пов'язана з загрозою застосування балістики та ракетною небезпекою.
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