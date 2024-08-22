Вибухи в Херсоні 22 серпня — у місті не оголошена повітряна тривога

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: Укрінформ

Вибухи у Херсоні пролунали зранку у четвер, 22 серпня. Наразі у місті та області повітряна тривога не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Сьогодні зранку у Херсоні пролунали потужні вибухи.

Скриншот допису моніторингових каналів

Однак у місті та регіоні повітряної тривоги не оголошували. Про загрозу пусків КАБів Повітряні сили попереджали лише Сумську область.