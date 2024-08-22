Взрывы в Херсоне 22 августа - в городе не объявлена воздушная тревога

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: Укринформ

Взрывы в Херсоне раздались утром в четверг, 22 августа. В настоящее время в городе и области воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне 22 августа

Сегодня утром в Херсоне прогремели мощные взрывы.

Скриншот сообщения мониторинговых каналов

Однако в городе и регионе воздушную тревогу не объявляли. Об угрозе пусков КАБов Воздушные силы предупреждали только Сумскую область.