В Сумах раздался взрыв

Мощный взрыв раздался в Сумах
22 августа 2024 19:11
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы раздались в Сумах в четверг, 22 августа. В городе и области идет воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
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Взрывы в Сумах 22 августа
В 19:03 местные СМИ Сум сообщили, что в городе прогремели взрывы.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Об опасности предупредили жителей Полтавской и Харьковской областей. Тревога связана с угрозой применения баллистики и ракетной опасностью.
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