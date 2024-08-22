В Сумах раздался взрыв

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы раздались в Сумах в четверг, 22 августа. В городе и области идет воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Взрывы в Сумах 22 августа

В 19:03 местные СМИ Сум сообщили, что в городе прогремели взрывы.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Об опасности предупредили жителей Полтавской и Харьковской областей. Тревога связана с угрозой применения баллистики и ракетной опасностью.