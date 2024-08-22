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В Донецкой области мужчина выдавал россиянам позиции ВСУ — как его наказали

22 августа 2024 18:56
Дмитрий Галушка - Редактор
Адвокат выдавал россиянам позиции ВСУ - его заключили в тюрьму на 14 лет
Судья оглашает приговор. Фото иллюстративное: УНИАН
Дмитрий Галушка - Редактор

В Донецкой области к 14 годам лишения свободы приговорен адвокат, который помогал Федеральной службе безопасности Российской Федерации идентифицировать блокпосты и места расположения Сил обороны Украины в Краматорске. Информацию коллаборант передавал врагу с помощью популярной социальной сети.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 22 августа.

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Решением суда, адвокату-коллаборанту был вынесен приговор за деятельность в пользу российских захватчиков. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурорам удалось доказать, что в марте 2023 житель города Краматорск, который с 2014 по 2021 год проживал в Московской области России, а накануне полномасштабного вторжения вернулся в Украину и решил помогать российским захватчикам оккупировать Донецкую область.

Предатель наладил связь с сотрудником ФСБ и через Telegram передавал ему информацию военного характера для идентификации позиций ВСУ. Данные он собирал во время прогулок по городу.

В текстовых сообщениях адвокат писал о местах сосредоточения в городе Краматорске и Краматорском районе военных подразделений ВСУ, расположении блокпостов, других фортификационных сооружений и объектов, где несли боевые дежурства украинские защитники.

прокуратура Донецкой области
Прокурор разговаривает с подозреваемым. Фото: Офис генерального прокурора

Действия правоохранителей

Правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность пророссийского адвоката.

Во время обыска по месту жительства были изъяты мобильные телефоны, в том числе с сим-картами российских мобильных операторов, и банковские платежные карты.

В пользу государства у осужденного конфискован дом стоимостью более 250 тысяч гривен. Приговор суда гражданин ждал в следственном изоляторе.

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