Адвокат выдавал россиянам позиции ВСУ - его заключили в тюрьму на 14 лет

В Донецкой области мужчина выдавал россиянам позиции ВСУ — как его наказали
В Донецкой области к 14 годам лишения свободы приговорен адвокат, который помогал Федеральной службе безопасности Российской Федерации идентифицировать блокпосты и места расположения Сил обороны Украины в Краматорске. Информацию коллаборант передавал врагу с помощью популярной социальной сети.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 22 августа.
Выдавал врагу позиции ВСУ
Решением суда, адвокату-коллаборанту был вынесен приговор за деятельность в пользу российских захватчиков. Он приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокурорам удалось доказать, что в марте 2023 житель города Краматорск, который с 2014 по 2021 год проживал в Московской области России, а накануне полномасштабного вторжения вернулся в Украину и решил помогать российским захватчикам оккупировать Донецкую область.
Предатель наладил связь с сотрудником ФСБ и через Telegram передавал ему информацию военного характера для идентификации позиций ВСУ. Данные он собирал во время прогулок по городу.
В текстовых сообщениях адвокат писал о местах сосредоточения в городе Краматорске и Краматорском районе военных подразделений ВСУ, расположении блокпостов, других фортификационных сооружений и объектов, где несли боевые дежурства украинские защитники.
Действия правоохранителей
Правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность пророссийского адвоката.
Во время обыска по месту жительства были изъяты мобильные телефоны, в том числе с сим-картами российских мобильных операторов, и банковские платежные карты.
В пользу государства у осужденного конфискован дом стоимостью более 250 тысяч гривен. Приговор суда гражданин ждал в следственном изоляторе.
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