Донецкая область — россияне обстреляли эвакуационную группу Феникс

Обстрелянный автомобиль. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты в среду, 21 августа, обстреляли эвакуационную группу "Феникс" во время вывоза гражданских людей из города Украинск в Донецкой области. В результате ударов поврежден эвакуационный автомобиль.

Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций в четверг, 22 августа.

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В ГСЧС рассказали, что вчера во время эвакуации людей из города Украинка в Донецкой области группа "Феникс" попала под обстрел российских оккупантов.

На момент удара в авто было два спасателя, один полицейский и трое гражданских граждан, среди которых женщина с инвалидностью.

"К счастью, пострадавших нет. В результате удара поврежден эвакуационный автомобиль", — говорится в сообщении.