Донецкая область — россияне обстреляли эвакуационную группу Феникс

Россияне обстреляли эвакуационную группу с гражданскими жителями Донецкой области
Российские оккупанты в среду, 21 августа, обстреляли эвакуационную группу "Феникс" во время вывоза гражданских людей из города Украинск в Донецкой области. В результате ударов поврежден эвакуационный автомобиль.
Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций в четверг, 22 августа.
Обстрелы эвакуационной группы
В ГСЧС рассказали, что вчера во время эвакуации людей из города Украинка в Донецкой области группа "Феникс" попала под обстрел российских оккупантов.
На момент удара в авто было два спасателя, один полицейский и трое гражданских граждан, среди которых женщина с инвалидностью.
"К счастью, пострадавших нет. В результате удара поврежден эвакуационный автомобиль", — говорится в сообщении.
Читайте Новини.LIVE!