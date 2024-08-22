Донецька область — росіяни обстріляли евакуаційну групу Фенікс

Обстріляне авто. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти у середу, 21 серпня, обстріляли евакуаційну групу "Фенікс" під час вивезення цивільних людей з міста Українськ на Донеччині. Внаслідок ударів пошкоджене евакуаційний автомобіль.

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій у четвер, 22 серпня.

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У ДСНС розповіли, що вчора під час евакуації людей з міста Українськ на Донеччині група "Фенікс" потрапила під обстріл російських окупантів.

На момент удару в авто було двоє рятувальників, один поліцейський та троє цивільних громадян, серед яких жінка з інвалідністю.

"На щастя, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено евакуаційний автомобіль", — йдеться у повідомленні.