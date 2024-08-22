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Росіяни обстріляли евакуаційну групу з цивільними мешканцями на Донеччині

22 серпня 2024 12:31
Катерина Османська - Редактор
Донецька область — росіяни обстріляли евакуаційну групу Фенікс
Обстріляне авто. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти у середу, 21 серпня, обстріляли евакуаційну групу "Фенікс" під час вивезення цивільних людей з міста Українськ на Донеччині. Внаслідок ударів пошкоджене евакуаційний автомобіль. 

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій у четвер, 22 серпня. 

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У ДСНС розповіли, що вчора під час евакуації людей з міста Українськ на Донеччині група "Фенікс" потрапила під обстріл російських окупантів.

На момент удару в авто було двоє рятувальників, один поліцейський та троє цивільних громадян, серед яких жінка з інвалідністю. 

"На щастя, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено евакуаційний автомобіль", — йдеться у повідомленні. 

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