Донецька область — росіяни обстріляли евакуаційну групу Фенікс

Росіяни обстріляли евакуаційну групу з цивільними мешканцями на Донеччині
Російські окупанти у середу, 21 серпня, обстріляли евакуаційну групу "Фенікс" під час вивезення цивільних людей з міста Українськ на Донеччині. Внаслідок ударів пошкоджене евакуаційний автомобіль.
Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій у четвер, 22 серпня.
Обстріли евакуаційної групи
У ДСНС розповіли, що вчора під час евакуації людей з міста Українськ на Донеччині група "Фенікс" потрапила під обстріл російських окупантів.
На момент удару в авто було двоє рятувальників, один поліцейський та троє цивільних громадян, серед яких жінка з інвалідністю.
"На щастя, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено евакуаційний автомобіль", — йдеться у повідомленні.
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