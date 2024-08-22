Обстріл Малокатеринівки 20 серпня — Федоров розповів про стан постраждалих дітей

Поліцейські на місці російського обстрілу Малокатеринівки Запорізької області. Фото: Укрінформ

Армія Росії у вівторок, 20 серпня обстріляла Малокатеринівку Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки було невідкладно ушпиталено сімох поранених дітей.

Про це розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров в етері телеканалу "Ми-Україна".

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Який наразі стан постраждалих дітей

За його словами, одна дитина померла внаслідок отриманих травм. Інші сім дітей знаходяться у лікарні.

"Трьох постраждалих прооперували. Стан 17-річного хлопця та 10-річної дівчинки лікарі оцінюють як стабільно важкий з позитивною динамікою", — сказав він.

Також Федоров зауважив, що у важкому стані перебуває 14-річний підліток, якого сьогодні мають прооперувати вдруге.

"Ще четверо дітей ушпиталено в стані середньої важкості з контузією", — додав урядовець.

Обстріл Малокатеринівки 20 серпня — що відомо

Нагадаємо, армія Росії у вівторок, 20 серпня обстріляла селище Малокатеринівка у Запорізькій області, влучивши у дитяче кафе, внаслідок чого було поранено декількох дітей.