Обстріл Малокатеринівки 20 серпня — Федоров розповів про стан постраждалих дітей

В Запорізькій ОВА повідомили, в якому стані поранені діти внаслідок ворожого удару по області
Армія Росії у вівторок, 20 серпня обстріляла Малокатеринівку Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки було невідкладно ушпиталено сімох поранених дітей.
Про це розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров в етері телеканалу "Ми-Україна".
Який наразі стан постраждалих дітей
За його словами, одна дитина померла внаслідок отриманих травм. Інші сім дітей знаходяться у лікарні.
"Трьох постраждалих прооперували. Стан 17-річного хлопця та 10-річної дівчинки лікарі оцінюють як стабільно важкий з позитивною динамікою", — сказав він.
Також Федоров зауважив, що у важкому стані перебуває 14-річний підліток, якого сьогодні мають прооперувати вдруге.
"Ще четверо дітей ушпиталено в стані середньої важкості з контузією", — додав урядовець.
Обстріл Малокатеринівки 20 серпня — що відомо
Нагадаємо, армія Росії у вівторок, 20 серпня обстріляла селище Малокатеринівка у Запорізькій області, влучивши у дитяче кафе, внаслідок чого було поранено декількох дітей.
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